"План перемоги" Зеленського розроблявся в "режимі секретності" – нардеп

"План перемоги" розробляли в Офісі президента України, по суті це план Зеленського. Ані депутати з владної фракції "Слуга народу", ані парламентарії з профільних комітетів не брали участі в його розробці. Про це в ефірі розповів голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Радіо Свобода.

Він наголосив, що документ розроблявся в "режимі секретності", це документ військово-технічного характеру.

"Цей план розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента. Тобто цілком нормально, що в розробці цього плану бере участь його офіс. Так і має бути… Річ у тому, що це ж не законопроєкт. Тобто це якийсь конкретний план військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроєкт, то дійсно тут законодавчий орган влади має бути залучений. А це не закон, і тут абсолютно правильно, що це відбувається в режимі секретності, закритості, бо там можуть бути положення, які мають секретний характер" , – пояснив Олександр Мережко.

На запитання, чи було до розробки "плану перемоги" долучене військове керівництво країни, Мережко прямо не відповів, але відзначив: "Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому" .

Раніше BBC повідомляло, що "План перемоги" розроблявся без участі уряду та експертів. До його розробки долучили близько десятка людей.

Президент України Володимир Зеленський розповів телекомпанії ABC, вже перебуваючи у Нью-Йорку, що його план перемоги, який він представить президенту США Джо Байдену 26 вересня, полягає в "посиленні України".

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