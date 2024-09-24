"План победы" Зеленского разрабатывался в "режиме секретности" – нардеп

"План победы" разрабатывался в Офисе президента Украины, по сути это план Зеленского. Ни депутаты из властной фракции "Слуга народа", ни парламентарии из профильных комитетов не участвовали в его разработке. Об этом в эфире рассказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что документ разрабатывался в режиме секретности, это документ военно-технического характера.

"Этот план разрабатывался под эгидой президента, и это по сути является планом президента. То есть вполне нормально, что в разработке этого плана участвует его офис. Так и должно быть… Дело в том, что это не законопроект. То есть это какой-то конкретный план военно-технического характера. Насколько я понимаю, если бы речь шла о законопроекте, то действительно здесь законодательный орган власти должен быть привлечен. А это не закон, и здесь абсолютно правильно, что это происходит в режиме секретности, закрытости, потому что там могут быть положения, которые имеют секретный характер" , – объяснил Александр Мережко.

На вопрос, было ли к разработке "плана победы" присоединено военное руководство страны, Сережко прямо не ответил, но отметил: "Это было бы логично, если бы военные, знающие то, какие у нас военные нужды, также приняли участие в этом".

Ранее BBC сообщало, что "План победы" разрабатывался без участия правительства и экспертов. К его разработке приобщили около десятка человек.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телекомпании ABC уже находясь в Нью-Йорке, что его план победы, который он представит президенту США Джо Байдену 26 сентября, заключается в "усилении Украины".

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