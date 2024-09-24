Демократи занепокоєні тим, що соціологи недооцінюють шанси Трампа на перемогу – ЗМІ

Демократи в США дедалі більше стурбовані тим, що соціологи недооцінюють підтримку з боку виборців, яку має кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, припускаючи, що насправді перспективи його перемоги в листопаді можуть бути значно вищі, ніж про це свідчать результати соціологічних опитувань. Про це пише The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.

Попри те, що більшість національних опитувань показують стабільну, хоча і помірну, перевагу кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, деякі її прихильники занепокоєні невеликою перевагою віцепрезидента в трьох північних штатах - Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині, перемога в яких вважається обов'язковою, для того, щоб “зайняти” Білий дім.

Хоча деякі опитування свідчать, що Гарріс має перевагу від чотирьох до шести відсоткових пунктів у Пенсильванії — яка вважається одним із ключових штатів, що вагаються, інші дані показують, що Трамп відстає з меншим відривом. Також незначний розрив розділяє двох суперників у Мічигані й Вісконсині, де перевага Гарріс становить лише 1 або 2%, згідно з кількома різними недавніми опитуваннями.

В основі побоювань демократів лежить минулий досвід: Трамп значно перевершив прогнози в усіх трьох штатах у 2016 році, коли з невеликою перевагою переміг Гілларі Клінтон, а також у 2020 році, коли він хоч і програв Джо Байдену, але зі значно меншим відривом, ніж прогнозувалося.

Занепокоєння посилюється свіжим опитуванням New York Times/Siena, згідно з яким Трамп демонструє кращі показники в трьох штатах “сонячного поясу” - Джорджії, Аризоні та Північній Кароліні, ніж це було в останні кілька тижнів.

Результати опитування показують, що республіканський кандидат лідирує на п'ять відсоткових пунктів - 50 проти 45% в Аризоні, де Байден виграв із трохи більше ніж 10 тисячами голосів у 2020 році, і на чотири пункти - 49 проти 45% в Джорджії. У Північній Кароліні Трамп має меншу перевагу — 49 проти 47%.

Занепокоєння демократів посилюють припущення, які показують, що Трамп виграє всі сім визначених ключових штатів, сьомим з яких є Невада, якщо випередить прогнози опитувань з таким же відривом, якого досягнув, програвши вибори 2020 року.

Окремий прогноз Focaldata, з використанням моделі, яка враховує різні демографічні фактори при визначенні ймовірності того, що певні групи виборців проголосують, показує меншу перевагу Гарріс — у середньому на 2,4% у штатах, що вагаються.

Обнадійливою новиною для віцепрезидента є те, що вона виграє всі штати, які вагаються, окрім Джорджії, якщо опитування виявляться такими ж хибними, як і під час кампанії на проміжних виборах до Конгресу в 2022 році.

Втім, це не заспокоює деяких демократів, які вказують на те, що і Клінтон, і Байден на минулих виборах показували кращі результати проти Трампа в опитуваннях — як на національному рівні, так і в штатах, що вагаються, ніж Гарріс зараз.

"Безумовно, це викликає занепокоєння, але ви працюєте так старанно, як тільки можете, попри все. Мені здається, неможливо зробити значно більше, ніж ми вже робимо" , - цитує видання The Hill сенатора-демократа, який говорив на умовах анонімності.

Сенатор-демократ від Пенсильванії Джон Феттерман сказав, що Трамп становить загрозу, попри нещодавні високі результати опитувань на користь Гарріс у його штаті.

Ще одним тривожним сигналом для Гарріс стало опитування New York Times/Siena, яке показало, що її відрив від Трампа після “переможних дебатів”, був найменшим серед усіх американських кандидатів-переможців президентських дебатів у 21 столітті.