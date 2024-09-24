Демократы обеспокоены тем, что социологи недооценивают шансы Трампа на победу – СМИ

Демократы в США все больше обеспокоены тем, что социологи недооценивают поддержку среди избирателей, которую имеет кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, предполагая, что на самом деле перспективы его победы в ноябре могут быть значительно выше, чем об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. Об этом The Guardian, сообщает Зеркало недели.

Несмотря на то, что большинство национальных опросов показывают стабильное, хотя и умеренное преимущество кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, некоторые ее сторонники обеспокоены небольшим преимуществом вице-президента в трех северных штатах - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, победа в которых считается обязательной, чтобы “занять” Белый дом.

Хотя некоторые опросы свидетельствуют, что Харрис имеет преимущество от четырех до шести процентных пунктов в Пенсильвании — которая считается одним из ключевых колеблющихся штатов, другие данные показывают, что Трамп отстает с меньшим отрывом. Также незначительный разрыв разделяет двух соперников в Мичигане и Висконсине, где преимущество Харрис составляет всего 1 или 2%, согласно нескольким разным недавним опросам.

В основе опасений демократов лежит прошлый опыт: Трамп значительно превзошел прогнозы во всех трех штатах в 2016 году, когда с небольшим преимуществом победил Хиллари Клинтон, а также в 2020 году, когда он хоть и проиграл Джо Байдену, но со значительно меньшим отрывом, чем прогнозировалось.

Беспокойство усугубляется свежим опросом New York Times/Siena, согласно которому Трамп демонстрирует лучшие показатели в трех штатах "солнечного пояса" - Джорджии, Аризоне и Северной Каролине, чем это было в последние несколько недель.

Результаты опроса показывают, что республиканский кандидат лидирует на пять процентных пунктов - 50 против 45% в Аризоне, где Байден выиграл с чуть более чем 10 тысячами голосов в 2020 году, и на четыре пункта - 49 против 45% в Джорджии. В Северной Каролине Трамп имеет меньшее преимущество - 49 против 47%.

Беспокойство демократов усиливают также предположения, показывающие, что Трамп выиграет все семь определенных ключевых штатов, седьмым из которых является Невада, если опередит прогнозы опросов с таким же отрывом, какого достиг, проиграв выборы 2020 года.

Отдельный прогноз Focaldata, с использованием модели, учитывающей различные демографические факторы при определении вероятности того, что определенные группы избирателей проголосуют, показывает меньшее преимущество Харрис — в среднем на 2,4% в колеблющихся штатах.

Обнадеживающей новостью для вице-президента является то, что она выиграет все колеблющиеся штаты, кроме Джорджии, если опросы окажутся такими же ошибочными, как и во время кампании на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

Впрочем, это не успокаивает некоторых демократов, указывающих на то, что и Клинтон, и Байден на прошлых выборах показывали лучшие результаты против Трампа в опросах — как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах, чем Харрис сейчас.

"Безусловно, это вызывает беспокойство, но вы работаете так усердно, как только можете, несмотря ни на что. Мне кажется, невозможно сделать гораздо больше, чем мы уже делаем" , - цитирует издание The Hill говорившего на условиях анонимности сенатора-демократа.

Сенатор-демократ от Пенсильвании Джон Феттерман сказал, что Трамп представляет угрозу, несмотря на недавние высокие результаты опросов в пользу Харрис в его штате.

Еще одним тревожным сигналом для Харрис стал опрос New York Times/Siena, показавший, что ее отрыв от Трампа после "победных дебатов" был самым маленьким среди всех американских кандидатов-победителей президентских дебатов в 21 веке.