Авіакомпанії скасовують рейси до Лівану й Ізраїлю через загрострення ситуації

Світові авіакомпанії, зокрема Qatar Airways та British Airways, скасували рейси до Бейрута і Тель-Авіва через посилення бойових дій між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою". Про це пише Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що призупинила польоти до Бейрута до середи через ескалацію бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася в Лівані, авіакомпанія Qatar Airways тимчасово призупинила польоти в міжнародний аеропорт Бейрута Рафік Харірі до 25 вересня" , - йдеться в заяві катарського національного перевізника.

Вони додали, що безпека пасажирів "залишається нашим найвищим пріоритетом".

Авіакомпанії Wizz Air, British Airways і Azerbaijan Airlines скасували сьогодні рейси до і з аеропорту Бен-Гуріона через посилення бойових дій. На сайті аеропорту Бен-Гуріон повідомляється, що всі три авіакомпанії сьогодні більше не здійснюють рейси до Ізраїлю та з нього.

Багато авіакомпаній лише нещодавно відновили польоти, призупинивши їх у різні моменти протягом року після атаки ХАМАСу 7 жовтня і продовження війни. Інші все ще не літають через міркування безпеки.