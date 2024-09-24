Авиакомпании отменяют рейсы в Ливан и Израиль из-за обострения ситуации

Мировые авиакомпании, в том числе Qatar Airways и British Airways, отменили рейсы в Бейрут и Тель-Авив из-за усиления боевых действий между Израилем и ливанской "Хезболлой". Об этом пишет Times of Israel, сообщает Укринформ.

Авиакомпания Qatar Airways заявила, что приостановила полеты в Бейрут к среде из-за эскалации боевых действий между Израилем и Хезболлой.

"В связи с ситуацией, которая сложилась в Ливане, авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты в международный аэропорт Бейрута Рафик Харири до 25 сентября" , - говорится в заявлении катарского национального перевозчика.

Они добавили, что безопасность пассажиров "остается нашим высоким приоритетом".

Авиакомпании Wizz Air, British Airways и Azerbaijan Airlines отменили сегодня рейсы в и из аэропорта Бен-Гуриона из-за усиления боевых действий. На сайте аэропорта Бен-Гурион сообщается, что все три авиакомпании сегодня больше не совершают рейсы в Израиль и из него.

Многие авиакомпании только недавно возобновили полеты, приостановив их в разные моменты в течение года после атаки ХАМАСа 7 октября и продолжения войны. Другие все еще не летают из-за соображений безопасности.