Міноборони: ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки ШІ

В Україні Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням Міноборони, такий результат досягається завдяки автоматичному аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

У міністерстві розповіли, що завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники" , — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних.