Минобороны: ВСУ обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно благодаря ИИ

В Украине Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, разработанной Центр инноваций Министерства обороны Украины, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению Минобороны, такой результат достигается благодаря автоматическому анализу видео с дронов и стационарных камер.

В министерстве рассказали, что благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

"Платформа Avengers уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ШИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ решения на беспилотники" , — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Центр инноваций продолжает обучать ШИ-модель платформы Avengers на новых данных.