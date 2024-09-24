Окупанти вдарили авіабомбами по Донеччині: одна людина загинула

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині. Про це інформує очільник ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Лівий берег.

"1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ранкового удару по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості" , – повідомив Філашкін.

Також, за його інформацією, пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.