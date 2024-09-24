Оккупанты ударили авиабомбами по Донетчине: один человек погиб

Враг ударил КАБами по Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает глава ОВА Вадим Филашкин, сообщает Левый берег.

"1 человек погиб и 2 ранены - таковы предварительные последствия утреннего удара по Константиновке. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести" , - сообщил Филашкин.

Также, по его информации, повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.