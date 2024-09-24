У Мінфіні запевняють, що проблем із соцвиплатами у 2025 році не буде

У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це - один із пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, нині немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера й наступного року буде профінансована у повному обсязі. Адже це, поряд із видатками на оборону, ключовий бюджетний пріоритет.

"Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків" , - нагадав Марченко.

Він переконаний, що так буде й наступного року.

Як повідомлялося, у проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено 419,2 млрд грн на захист соціально вразливих верств населення. З цієї суми 237,9 млрд грн нададуть Пенсійному фонду для виплати пенсій (у тому числі, і з урахуванням щорічної індексації, як відбудеться у березні 2025 року). Крім того, 127,9 млрд грн заплановано на виплату допомог малозабезпеченим сім’ям та людям, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, 42,3 млрд грн – на виплату пільг і субсидій.