В Минфине уверяют, что проблем с соцвыплатами в 2025 году не будет

В Министерстве финансов не прогнозируют перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, ведь это – один из приоритетов государственного бюджета. Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас нет никаких оснований сомневаться в том, что социальная сфера и в следующем году будет профинансирована в полном объеме. Это ведь, наряду с расходами на оборону, ключевой бюджетный приоритет.

"Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это – приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов" , - напомнил Марченко.

Он убежден, что так будет и в следующем году.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено 419,2 млрд грн в защиту социально уязвимых слоев населения. Из этой суммы 237,9 млрд грн будет предоставлен Пенсионному фонду для выплаты пенсий (в том числе, и с учетом ежегодной индексации, как состоится в марте 2025 года). Кроме того, 127,9 млрд грн запланировано на выплату пособий малообеспеченным семьям и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, 42,3 млрд грн – на выплату льгот и субсидий.