Обстріл Костянтинівки: загинув чоловік, ще двоє отримали поранення
Через ранковий російський обстріл Костянтинівки загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості".
Також окупанти пошкодили 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.
Передісторія:
- Дві людини загинули та 18 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 23 вересня.