Close button

Обстріл Костянтинівки: загинув чоловік, ще двоє отримали поранення

Обстріл Костянтинівки: загинув чоловік, ще двоє отримали поранення
Фото: Вадим Філашкін

Через ранковий російський обстріл Костянтинівки загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості".

Також окупанти пошкодили 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

Передісторія:

  • Дві людини загинули та 18 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 23 вересня.

Новини

Популярні теми форуму

analytics