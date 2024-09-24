Обстрел Константиновки: погиб мужчина, еще двое получили ранения
Из-за утреннего российского обстрела Константиновки погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести".
Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.
Предыстория:
- Два человека погибли и 18 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 сентября.