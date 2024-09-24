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Обстрел Константиновки: погиб мужчина, еще двое получили ранения

Обстрел Константиновки: погиб мужчина, еще двое получили ранения
Фото: Вадим Филашкин

Из-за утреннего российского обстрела Константиновки погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести".

Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.

Предыстория:

  • Два человека погибли и 18 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 сентября.

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