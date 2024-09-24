РФ відмовляється евакуювати громадян з Курщини – речник української комендатури
Російська Федерація відмовляється допомагати своїм жителям, які залишились у Курській області. Через це останні звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони. Про це заявив речника комендатури Збройних сил України (ЗСУ) в Суджі Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"До нас телефонує дуже багато зараз родичів з різних куточків - і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в Російській Федерації, але отримали відмову", - розповів Дмитрашківський.
Він додав, що, за словами однією з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області - їх не обходять.
"Нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишились на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили, - це не їхні проблеми, і займатися евакуацією вони не будуть", - розповів речник.