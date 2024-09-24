РФ отказывается эвакуировать граждан с Курщины – представитель украинской комендатуры

Российская Федерация отказывается помогать своим жителям, которые остались в Курской области. Поэтому последние обращаются за помощью в комендатуру Сил обороны. Об этом заявил спикер комендатуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"К нам звонит очень много сейчас родственников из разных уголков - и из России, и из Беларуси, и из Франции, и из Польши, чьи родственники остались на этой территории. Они обращались во все возможные инстанции в российской федерации, но получили отказ" , - рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что, по словам одной из женщин, в российских инстанциях ей заявили, что проблемы тех, кто находится на подконтрольной украинским воинам территории Курской области - их не касаются.