США можуть запровадити санкції проти впливового грузинського політика-олігарха

Сполучені Штати готують санкції проти колишнього прем’єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі через зростання стурбованості щодо його ролі в поглибленні зв’язків з Росією та відверненні країни від її демократичного шляху, повідомили два джерела в уряді США, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Голос Америки.

Посадовці США кажуть, що дії Іванішвілі йдуть на користь інтересам Росії та підривають прагнення Грузії приєднатися до Європейського Союзу та НАТО.

"У нас є інформація, що Іванішвілі розвивав відносини з російськими олігархами, щоб Росія отримала кращий доступ до грузинського ринку. Насправді він робив певні дії за вказівкою російських спецслужб" , – сказав Грузинській службі "Голосу Америки" високопосадовець США на умовах анонімності, враховуючи делікатність обговорення санкцій.

68-річний Іванішвілі, мільярдер, який заробив свої статки у Росії в 1990-х роках, залишається дуже впливовою фігурою в Грузії, попри те, що він пішов з політики в 2013 році. Він живе в палаці з видом на столицю Грузії Тбілісі та рідко з’являється на публіці. Його екстравагантний спосіб життя, зокрема акваріум з акулами в його палаці, зоопарк у його рідному місті та любов до дерев, принесли йому прізвисько "грузинський Джеймс Бонд" та привернули увагу міжнародних ЗМІ.

Політична партія "Грузинська мрія", яку заснував Іванішвілі, перебуває при владі в країні з 2012 року, і деякі оглядачі кажуть, що він продовжує приймати ключові політичні рішення з-за лаштунків.

За словами Георгія Гахарії, колишнього члена "Грузинської мрії", який обіймав посаду прем’єр-міністра Грузії з вересня 2019 року до лютого 2021 року, коли він пішов в опозицію, Іванішвілі досі бере участь у всіх основних політичних та економічних рішеннях.

Інший опозиційний політик Гіга Бокерія з Федералістичної партії каже, що Іванішвілі доклав зусиль, щоб повернути грузинський уряд в проросійському, антизахідному напрямку.