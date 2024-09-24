США могут ввести санкции против влиятельного грузинского политика-олигарха

Соединенные Штаты готовят санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили из-за роста обеспокоенности его роли в углублении связей с Россией и предотвращении страны от ее демократического пути, сообщили два источника в правительстве США, говорившие на условиях анонимности, сообщает Голос Америки.

Чиновники США говорят, что действия Иванишвили идут на пользу интересам России и подрывают стремление Грузии присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО.

"У нас есть информация, что Иванишвили развивал отношения с российскими олигархами, чтобы Россия получила лучший доступ к грузинскому рынку. На самом деле он предпринимал определенные действия по указанию российских спецслужб" , - сказал Грузинской службе "Голоса Америки" чиновник США на условиях анонимности, учитывая деликатность обсуждения санкций.

68-летний Иванишвили, миллиардер, заработавший свое состояние в России в 1990-х годах, остается очень влиятельной фигурой в Грузии, несмотря на то, что он ушел из политики в 2013 году. Он обитает во дворце с видом на столицу Грузии Тбилиси и редко появляется на публике. Его экстравагантный образ жизни, в частности аквариум с акулами в его дворце, зоопарк в его родном городе и любовь к деревьям, принесли ему прозвище "грузинский Джеймс Бонд" и привлекли внимание международных СМИ.

Политическая партия "Грузинская мечта", которую основал Иванишвили, находится у власти в стране с 2012 года, и некоторые обозреватели говорят, что он продолжает принимать ключевые политические решения из-за кулис.

По словам Георгия Гахарии, бывшего члена "Грузинской мечты", занимавшего должность премьер-министра Грузии с сентября 2019 года по февраль 2021 года, когда он ушел в оппозицию, Иванишвили до сих пор принимает участие во всех основных политических и экономических решениях.

Другой оппозиционный политик Гига Бокерия из Федералистической партии говорит, что Иванишвили приложил усилия, чтобы вернуть грузинское правительство в пророссийское, антизападное направление.