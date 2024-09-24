Зеленський: РФ використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій. Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Лівий берег.

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах" , - сказав Зеленський.

Чи були китайські супутники комерційними, чи контролювалися китайським урядом, президент не повідомив.

Зеленський додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

ABC News зазначило, що посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.

У ніч на 22 вересня під час російської атаки біля майданчика Хмельницької атомної електростанції зафіксували проліт ударного російського безпілотника. Це - вже не перший такий випадок.