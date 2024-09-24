Зеленский: РФ использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС

Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских атомных электростанций. Об этом в интервью ABC News заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И на наш опыт, если Россия фотографирует определенные объекты, возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам" , - сказал Зеленский.

Были ли китайские спутники коммерческими или контролировались китайским правительством, президент не сообщил.

Зеленский добавил, что поделится информацией, которую есть у Украины, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

ABC News отметило, что посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

В ночь на 22 сентября во время российской атаки у площадки Хмельницкой атомной электростанции зафиксирован пролет ударного российского беспилотника. Это – уже не первый такой случай.