На один з облцентрів насувається негода: рівень небезпеки жовтий

Мешканців одного з регіонів України попереджають про ймовірність небезпечних метеорологічних явищ - гроз, шквалів і навіть граду, пише Ирина Костенко, РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

До чого готуватись мешканцям Львівської області

Згідно з інформацією синоптиків, у середу, 25 вересня, на території Львівської області ймовірні грози.

Вдень місцями можливі шквали (різке посилення швидкості вітру впродовж короткого проміжку часу) 15-20 м/с, а також град.

У місті Львів експерти також прогнозують ймовірні грози, шквал і град.

"І рівень небезпечності, жовтий" , - уточнили в центрі гідрометеорології.

Які температури прогнозують мешканцям Львівщини

Згідно з інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж поточного тижня нічні температури у Львівській області - до 16 градусів вище нуля.

Вдень повітря прогріватиметься до 21-27 градусів за Цельсієм.

У середу, 25 вересня, погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу.

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман" , - розповіли українцям.

Вітер очікується південно-східний - з переходом на південно-західний, вдень місцями шквали. Температура вночі: 10-15°С, вдень: 19-24°С.

У місті Львів:

температура вночі: 12-14°С

температура вдень: 21-23°С

Чи прийдуть в Україну холоди найближчим часом

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що це пов'язано зі зміною напрямку вітру (з північного або північно-східного на південний або південно-східний).

Звісно, зараз триває вже третя декада вересня, тож ночі стали відчутно прохолоднішими.

Так, найближчими днями нічна температура у більшості регіонів очікується у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).

Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.

Проте сильних холодів і заморозків українцям найближчим часом очікувати не варто, проте у деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі та грози.