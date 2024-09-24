На один из облцентров надвигается непогода: уровень опасности желтый

Жителей одного из регионов Украины предупреждают о вероятности опасных метеорологических явлений - гроз, шквалов и даже града, пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского регионального центра гидрометеорологии в Facebook.

К чему готовиться жителям Львовской области

Согласно информации синоптиков, в среду, 25 сентября, на территории Львовской области возможны грозы.

Днем возможны шквалы (резкое усиление скорости ветра в течение короткого промежутка времени) 15-20 м/с, а также град.

В городе Львов эксперты также прогнозируют возможные грозы, шквал и град.

"И уровень опасности желтый" , - уточнили в центре гидрометеорологии.

Какие температуры прогнозируют жителям Львовщины

Согласно информации Львовского регионального центра гидрометеорологии, в течение текущей недели ночные температуры во Львовской области - до 16 градусов выше нуля.

Днем воздух будет прогреваться до 21-27 градусов по Цельсию.

В среду, 25 сентября, погоду во Львовской области определят прохождение атмосферных фронтов с запада.

"Облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Грозы, днем местами град. Ночью и утром слабый туман" , - рассказали украинцам.

Ветер ожидается юго-восточный – с переходом на юго-западный, днем местами шквалы. Температура ночью: 10-15°С, днем: 19-24°С.

В городе Львов:

температура ночью: 12-14°С

температура днем: 21-23°С

Придут ли в Украину холода в ближайшее время

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень . Тем временем, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что это связано с изменением направления ветра (с северного или северо-восточного на южный или юго-восточный).

Конечно, сейчас длится уже третья декада сентября, так что ночи стали ощутимо прохладнее.

Так, в ближайшие дни ночная температура в большинстве регионов ожидается в пределах 7-14 градусов Цельсия (в южной части Украины в ночные часы могут фиксировать до 17 градусов выше нуля).

Тем временем, в Карпатах ночью температуры могут быть существенно ниже - до 4-9°C.

Однако сильных холодов и заморозков украинцам в ближайшее время ожидать не стоит, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы .