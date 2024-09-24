Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Укрінформ.

"Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - зазначив Стефанчук.

За його словами, “це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв”.

“Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу”, - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, парламенти близько 30 держав визнали Голодомор актом геноциду українського народу.