Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Швейцарский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"Национальный Совет Швейцарии в принятом заявлении признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу актом геноцида", - отметил Стефанчук.

По его словам, это действительно историческое решение. И это очень важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв”.

"Благодарен Швейцарскому парламенту за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, парламенты около 30 государств признали Голодомор актом геноцида украинского народа.