Окупанти вдарили дроном по Херсонській області: є загиблий та поранена

24 вересня російські військові вдарили безпілотником по Бериславу в Херсонській області, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, жінка 70 років зазнала поранень.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ударом російського БпЛА опинився Берислав. Ворог атакував людей, які перебували на вулиці".

За словами Прокудіна, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель. Також постраждала 70-річна жінка, у неї вибухова травма та уламкове поранення руки. Її ушпиталили.