Окупанти вдарили дроном по Херсонській області: є загиблий та поранена
24 вересня російські військові вдарили безпілотником по Бериславу в Херсонській області, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, жінка 70 років зазнала поранень., повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Під ударом російського БпЛА опинився Берислав. Ворог атакував людей, які перебували на вулиці".
За словами Прокудіна, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель. Також постраждала 70-річна жінка, у неї вибухова травма та уламкове поранення руки. Її ушпиталили.