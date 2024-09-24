Оккупанты ударили дроном по Херсонской области: есть погибший и раненая

24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

"Под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Враг атаковал людей, которые находились на улице".

По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель. Также пострадала 70-летняя женщина, у нее взрывная травма и осколочное ранение руки. Ее госпитализировали.