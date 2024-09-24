Close button

Оккупанты ударили дроном по Херсонской области: есть погибший и раненая

Оккупанты ударили дроном по Херсонской области: есть погибший и раненая
Фото: Facebook

24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

"Под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Враг атаковал людей, которые находились на улице".

По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель. Также пострадала 70-летняя женщина, у нее взрывная травма и осколочное ранение руки. Ее госпитализировали.

Новости

Популярные темы форума

analytics