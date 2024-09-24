У "хитких" штатах більше підтримують Трампа у міжнародних питаннях – опитування

На думку виборців у шести ключових штатах, що вагаються, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп з більшою ймовірністю, ніж його демократична суперниця віцепрезидент Камала Гарріс, закінчить війни РФ проти України та в Газі, ефективно відреагує на потенційну атаку Китаю на Тайвань, а також краще просуватиме інтереси Штатів на міжнародній арені, згідно з новим опитуванням Інституту глобальних справ. Про це пише Axios.

Згідно з результатами опитування, загалом на національному рівні американські виборці по всій країні вважають, що Гарріс (52% проти 48%) краще здатна рішуче захищати інтереси США. Однак Трамп лідирує в цьому питанні (56% проти 44%) серед виборців у Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії та Вісконсині.

Розрив на користь Трампа більший (58% проти 42%) у штатах, що вагаються, в питанні про те, хто з більшою ймовірністю покладе край війні в Газі та вторгненню РФ в Україну. З тим же розривом (58% проти 42%) виборці “хитких” штатів вважають, що Трамп з більшою ймовірністю ефективно відреагує, якщо Китай нападе на Тайвань.

Крім того, Трамп випереджає Гарріс (56% проти 44%) у штатах, що вагаються, в питанні імміграційної політики.

Водночас кандидат від демократів незначно випереджає республіканця на національному рівні в питаннях про те, хто ефективніше відреагує на велику глобальну кризу (52% проти 48%) або поліпшить репутацію Америки (53% проти 47%). Але знову ж таки, ці розриви стираються, коли доходить до штатів, що вагаються.

Зовнішньополітичне бачення Гарріс менш чітко визначене для виборців, ніж бачення Трампа, особливо в “хитких” штатах, які кампанія Трампа “бомбардувала” меседжами протягом декількох місяців, каже старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Марк Ханна.

“Ми бачили, що незалежні виборці в ключових штатах, як правило, віддають перевагу менш інтервенціоністській зовнішній політиці. Тож той факт, що виборці вважають Трампа більш схильним до припинення воєн в Україні та Газі, може посилити його популярність”, - каже Ханна.

Хоча зовнішня політика, ймовірно, є сферою, на яку президенти мають найбільш безпосередній вплив, вона не є головним питанням для виборців цього року, за винятком імміграції.

Інститут глобальних справ опитав 1 865 дорослих громадян США, які мають право голосувати на виборах, з них 1 000 - у шести штатах, що вагаються. Опитування проводилося з 15 по 22 серпня 2024 року. Похибка як на національному рівні, так і в загалом у штатах, що вагаються, становить +/-3,9%.