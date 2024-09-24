В колеблющихся штатах больше поддерживают Трампа в международных вопросах – опрос

По мнению избирателей в шести колеблющихся ключевых штатах, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп с большей вероятностью, чем его демократическая соперница вице-президент Камала Харрис, закончит войны РФ против Украины и в Газе, эффективно отреагирует на потенциальную атаку Китая на Тайвань, а также лучше будет продвигать интересы Штатов на международной арене, согласно новому опросу Института глобальных дел. Об этом пишет Axios.

Согласно результатам опроса, в целом на национальном уровне американские избиратели по всей стране считают, что Харрис (52% против 48%) лучше способна решительно защищать интересы США. Однако Трамп лидирует в этом вопросе (56% против 44%) среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Разрыв в пользу Трампа еще больше (58% против 42%) в колеблющихся штатах в вопросе о том, кто с большей вероятностью положит конец войне в Газе и вторжению РФ в Украину. С тем же разрывом (58% против 42%) избиратели "шатких" штатов считают, что Трамп с большей вероятностью эффективно отреагирует, если Китай нападет на Тайвань.

Кроме того, Трамп опережает Харрис (56% против 44%) в колеблющихся штатах в вопросе иммиграционной политики.

В то же время, кандидат от демократов незначительно опережает республиканца на национальном уровне в вопросах о том, кто эффективнее отреагирует на крупный глобальный кризис (52% против 48%) или улучшит репутацию Америки (53% против 47%). Но опять же, эти разрывы стираются, когда доходит до колеблющихся штатов.

Внешнеполитическое видение Харрис менее четко определено для избирателей, чем видение Трампа, особенно в "шатких" штатах, которые кампания Трампа "бомбардировала" месседжами в течение нескольких месяцев, говорит старший научный сотрудник Института глобальных дел Марк Ханна.

"Мы видели, что независимые избиратели в ключевых штатах, как правило, предпочитают менее интервенционистскую внешнюю политику. Поэтому тот факт, что избиратели считают Трампа более склонным к прекращению войн в Украине и в Газе, может усилить его популярность" , - говорит Ханна.

Хотя внешняя политика, вероятно, является сферой, на которую президенты оказывают самое непосредственное влияние, она не является главным вопросом для избирателей в этом году, за исключением иммиграции.

Институт глобальных дел опросил 1 865 взрослых граждан США, имеющих право голосовать на выборах, из них 1 000 - в шести колеблющихся штатах. Опрос проводился с 15 по 22 августа 2024 года. Погрешность как на национальном уровне, так и в целом в колеблющихся штатах составляет +/-3,9%.﻿