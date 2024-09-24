ЗСУ: Російська влада відмовляється евакуювати населення з Курської області

Речник комендатури Збройних сил України (ЗСУ) в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Російська Федерація відмовляється допомагати своїм жителям, які залишились у Курській області. Через це останні звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"До нас телефонує дуже багато зараз родичів з різних куточків — і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в російській федерації, але отримали відмову" , — розповів Дмитрашківський.

Він додав, що, за словами однією з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області — їх не обходять.