ЗСУ: Російська влада відмовляється евакуювати населення з Курської області
Речник комендатури Збройних сил України (ЗСУ) в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Російська Федерація відмовляється допомагати своїм жителям, які залишились у Курській області. Через це останні звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"До нас телефонує дуже багато зараз родичів з різних куточків — і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в російській федерації, але отримали відмову", — розповів Дмитрашківський.
Він додав, що, за словами однією з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області — їх не обходять.
"Нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишились на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили, — це не їхні проблеми, і займатися евакуацією вони не будуть", — розповів речник.