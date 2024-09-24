ВСУ: Российские власти отказываются эвакуировать население из Курской области

Представитель комендатуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Алексей Дмитрашковский заявил, что Российская Федерация отказывается помогать своим жителям, оставшимся в Курской области. Поэтому последние обращаются за помощью к комендатуре Сил обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"К нам звонит очень много сейчас родственников из разных уголков — и из России, и из Беларуси, и из Франции, и из Польши, чьи родственники остались на этой территории. Они обращались во все возможные инстанции в российской федерации, но получили отказ" , – рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что, по словам одной из женщин, в российских инстанциях ей заявили, что проблемы находящихся подконтрольной украинским воинам территории Курской области — их не обходят.