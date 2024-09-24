Якщо союзники не зупиняться на досягнутому, війну в Україні можна закінчити, відновивши міжнародне право і міжнародні кордони.﻿ Вневненість у цьому висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю MSNBC, повідомляє Новое время.

Сікорський також підкреслив, що війна в Україні закінчиться лише тоді, «коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною».

Однак, за словами глави МЗС Польщі, російський диктатор «ще не на цьому етапі».

Сікорський також висловив впевненість, що можливості російської економіки и здатність Кремля посилати сотні тисяч росіян на смерть «не є безмежними».

Очільник міністерства закордонних справ Польщі також зазначив, що Україна має власну оборонну промисловість, але їй не вистачає ресурсів і потужності. І «кілька мільярдів доларів» західної військової допомоги могли б допомогти країні.

«Щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти» , — наголосив Сікорський.

Міністр також зазначив, що виходом у війні було б відведення військ обох країн за межі їхніх офіційно визнаних кордонів.

18 вересня Радослав Сікорський під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві заявив, що «Крим символічно важливий для Росії, особливо для Путіна», але й «стратегічно важливий для України».

«Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму» , — наголосив тоді Сікорський.

Міністерство закордонних справ України категорично відповіло на пропозицію польського міністра щодо статусу Криму, наголосивши, що «територіальна цілісність України не може бути предметом для обговорення чи компромісів».

Пізніше Сікорський заявив, що підтримує територіальну цілісністьУкраїни, а його заява щодо Криму прозвучала в межах гіпотетичної дискусії.