Сикорский спрогнозировал, когда может завершиться война между РФ и Украиной, сообщает Новое время.

Если союзники не остановятся на достигнутом, войну в Украине можно закончить, восстановив международное право и международные границы. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью MSNBC.

Сикорский также подчеркнул, что война в Украине закончится лишь тогда, «когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой».

Однако, по словам главы МИД Польши, российский диктатор «еще не на этом этапе».

Сикорский также выразил уверенность, что возможности российской экономики и способность Кремля посылать сотни тысяч россиян на смерть «не являются безграничными».

Глава министерства иностранных дел Польши также отметил, что Украина имеет собственную оборонную промышленность, но ей не хватает ресурсов и мощности. И «несколько миллиардов долларов» западной военной помощи могли бы помочь стране.

«Чтобы Путин понял, что он не может победить» , — подчеркнул Сикорский.

Министр также отметил, что выходом в войне был бы отвод войск обеих стран за пределы их официально признанных границ.

18 сентября Радослав Сикорский во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве заявил, что «Крым символически важен для России, особенно для Путина», но и «стратегически важен для Украины».

«Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма» , — подчеркнул тогда Сикорский.

Министерство иностранных дел Украины категорически ответило она предложение польского министра относительно статуса Крыма, подчеркнув, что «территориальная целостность Украины не может быть предметом для обсуждения или компромиссов».

Позднее он заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, а его заявление по Крыму прозвучало в рамках гипотетической дискуссии.