Союзники погодяться на удари по РФ, якщо це дозволить Байден – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід дозволить Україні бити по Росії далекобійною зброєю, якщо таке рішення ухвалить американський лідер Джо Байден. В інтерв'ю ABC він заявив, що союзники, такі як Франція, Великобританія, Італія та Німеччина дадуть дозвіл, але Сполучені Штати мають бути лідером у цьому питанні, повідомляє Дзеркало тижня.

"Але головна роль у Сполучених Штатах, у президента Сполучених Штатів Байдена. Усі дивляться на нього, і нам це [рішення] потрібно, щоб захистити себе" , — заявив президент.

За його словами, він порушить це питання на зустрічі з Байденом цього тижня. Зеленський підкреслив, що це дозволить Україні бити по російських авіабазах, звідки росіяни бомбардують українські території.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у США. Зокрема, він зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу. Президент, серед іншого, розповів їм про план перемоги, який згодом представить Байдену.