Союзники согласятся на удары по РФ, если это позволит Байден - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад позволит Украине бить по России дальнобойным оружием, если такое решение примет американский лидер Джо Байден. В интервью ABC он заявил, что союзники, такие как Франция, Великобритания, Италия и Германия дадут разрешение, но Соединенные Штаты должны быть лидером в этом вопросе, сообщает Зеркало недели.

"Но главная роль у Соединенных Штатов, у президента Соединенных Штатов Байдена. Все смотрят на него, и нам это [решение] нужно, чтобы защитить себя" , — заявил президент.

По его словам, он поднимет этот вопрос на встрече с Байденом на этой неделе. Зеленский подчеркнул, что это позволит Украине бить по российским авиабазам, откуда россияне бомбят украинские территории.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В частности он встретился с двухпартийной делегацией Конгресса. Президент, среди прочего, рассказал им о плане победы, который впоследствии представит Байдену.