У РНБО пояснили, чому військовим заборонили користуватись Telegram
У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони (РНБО) пояснили, що рішення щодо обмеження використання месенджера Telegram для військових та держслужбовців ухвалили через потенційну загрозу витоку інформації. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, повідомляє Армія Інформ.
Зокрема, Коваленко уточнив, що месенджером заборонили користуватися на службових пристроях.
«Ніколи щодо Telegram не можна було дати гарантій, де зберігається інформація після вашого листування, навіть якщо ви стерли листування з іншою особою. Частина серверів Telegram досі знаходиться на території Росії, частина серверів попередньо знаходиться в Дубаї. Відповідно, чи контролюють ці сервери, чи мають до них доступ російські спецслужби, чи ні — невідомо», — пояснили в РНБО.
Коваленко пояснив, що з огляду на цю інформацію, йдеться про заборону надсилати у Telegram службові документи та комунікувати про службові справи.
Він також додав, що військові з 2022 року припинили користуватися Telegram й перейшли й використовують переважно Signal та WhatsApp.
Голова Центру протидії дезінформації РНБО уточнив, що використання Telegram для ведення офіційних каналів державних органів не заборонено.