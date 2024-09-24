У РНБО пояснили, чому військовим заборонили користуватись Telegram

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони (РНБО) пояснили, що рішення щодо обмеження використання месенджера Telegram для військових та держслужбовців ухвалили через потенційну загрозу витоку інформації.﻿ Про це заявив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, повідомляє Армія Інформ.

Зокрема, Коваленко уточнив, що месенджером заборонили користуватися на службових пристроях.﻿

«Ніколи щодо Telegram не можна було дати гарантій, де зберігається інформація після вашого листування, навіть якщо ви стерли листування з іншою особою. Частина серверів Telegram досі знаходиться на території Росії, частина серверів попередньо знаходиться в Дубаї. Відповідно, чи контролюють ці сервери, чи мають до них доступ російські спецслужби, чи ні — невідомо» , — пояснили в РНБО.

Коваленко пояснив, що з огляду на цю інформацію, йдеться про заборону надсилати у Telegram службові документи та комунікувати про службові справи.

Він також додав, що військові з 2022 року припинили користуватися Telegram й перейшли й використовують переважно Signal та WhatsApp.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО уточнив, що використання Telegram для ведення офіційних каналів державних органів не заборонено.