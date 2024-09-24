Воздушные силы опровергли залет воздушной цели со стороны Беларуси

У вівторок, 24 вересня, Повітряні сили України заявили, що державний кордон України перетнула повітряна ціль з Білорусі. Втім згодом військові спростували цю інформацію.﻿ Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України, повідомляє Ділова столиця.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно, була застосована радіолокаційна перешкода" , — зазначили військові о 17:29.

Раніше, о 14:28, ПС повідомляли, що повітряна ціль на межі Київської та Житомирської областей перетнула державний кордон з території Білорусі з південним курсом.

Після цього в Telegram-каналі моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн" зазначили, що, вочевидь, мова про навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Станом на 14:46 Повітряні сили поінформували про відбій загрози повітряної цілі з Білорусі. Водночас повідомили про ударний БПЛА у східній частині Київської області з південно-західним курсом.