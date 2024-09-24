Воздушные силы опровергли залет воздушной цели со стороны Беларуси
Во вторник, 24 сентября, Воздушные силы Украины заявили, что государственную границу Украины пересекла воздушная цель из Беларуси. Впрочем, впоследствии военные опровергли эту информацию. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины, сообщает Деловая столица.
"Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен. Вероятно, было применено радиолокационное препятствие", — отметили военные в 17:29.
Ранее в 14:28 ВС сообщали, что воздушная цель на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территории Беларуси с южным курсом.
После этого в Telegram-канале мониторингового проекта "Беларускі Гаюн отметили, что, очевидно, речь идет об учебно-боевом самолете Як-130 ВВС Беларуси.
По состоянию на 14.46 Воздушные силы проинформировали об отбое угрозы воздушной цели из Беларуси. В то же время сообщили об ударном БПЛА в восточной части Киевской области с юго-западным курсом.