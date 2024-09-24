Справа про 716 млн збитків Укренерго: Бізнесмена Кіпермана судитимуть заочно

У вівторок, 24 вересня, САП направила до суду обвинувальний акт щодо бізнесмена Михайла Кіпермана. За версією звинувачення, він організував схему із заволодіння електроенергією Укренерго на суму понад 716 мільйонів гривень та легалізацію коштів, повідомляє Новое время.

Також разом із ним заочно судитимуть голову правління банку Альянс Юлію Фролову, ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова. Керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі Андрія Короткевія-Лещенка судитимуть очно, він в Україні.

У САП уточнили, що в межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, приватне товариство, яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від Укренерго та одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах у різних учасників ринку.

Дефіцит електроенергії, що раптово склався, призвів до необхідності компенсувати її обсяг уже за рахунок відбору значно дорожчої електричної енергії в Укренерго, розраховуватися за яку заздалегідь організатор скоєння злочинів та його посадові особи не збиралися, уточнили в САП.

Попри те, що у приватної компанії була заборгованість перед ТОВ, керівник департаменту Укренерго, відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив. Своєю чергою, і гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, суму заборгованості, що утворилася перед Укренерго, не відшкодував.

Правоохоронці наклали арешт на 721 мільйон гривень, що перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у рамках міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.