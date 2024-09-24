Дело о 716 млн убытков Укрэнерго: Бизнесмена Кипермана будут судить заочно

Во вторник, 24 сентября, САП направила в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена Михаила Кипермана. По версии обвинения, он организовал схему по завладению электроэнергией Укрэнерго на сумму более 716 миллионов гривен и легализации средств, сообщает Новое время.

Также вместе с ним будут заочно судить председателя правления банка Альянс Юлию Фролову, экс-директора департамента администратора расчетов Укрэнерго Дмитрия Кондрашова. Руководителя частной компании Юнайтед Энерджи Андрея Короткевия-Лещенко будут судить очно, он в Украине.

В САП уточнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, частное общество, с 2019 года осуществлявшее деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от Укрэнерго и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка.

Внезапно сложившийся дефицит электроэнергии привел к необходимости компенсировать ее объем уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии у Укрэнерго, рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица не собирались, уточнили в САП.

Несмотря на то, что у частной компании была задолженность перед ООО, руководитель департамента Укрэнерго, ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил продажу. В свою очередь, и гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, образовавшуюся перед Укрэнерго сумму задолженности не возместил.

Правоохранители наложили арест на 721 миллионов гривен, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за границей.