Туреччина нарощуватиме зусилля для припинення війни в Україні - Ердоган

Туреччина буде нарощувати свої зусилля для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Корреспондент.

Турецький лідер зазначив, що на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру".

"Оскільки перегони озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України" , - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також запевнив, що його країна продовжуватиме ретельно виконувати положення Конвенції Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через Чорноморські протоки.

Ердоган також наголосив на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема Ради безпеки ООН.