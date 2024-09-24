Турция будет наращивать усилия по прекращению войны в Украине - Эрдоган

Турция будет наращивать свои усилия по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Корреспондент.

Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира".

"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины" , - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения Конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через Черноморские проливы.

Эрдоган также отметил неэффективность ООН и призвал к реформированию организации, в частности, Совету безопасности ООН.