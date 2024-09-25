Зеленський і президент Фінляндії обговорили спільне виробництво дронів

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з-поміж іншого обговорили спільне виробництво дронів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

"Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця.

Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК".

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі глави держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Що передувало: Напередодні Стубб закликав союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, "дозволити Україні боротися без зв'язаних за спиною рук і зняти" обмеження на далекобійні удари.