Зеленский и президент Финляндии обсудили совместное производство дронов

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, среди прочего обсудили совместное производство дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

"Главные темы встречи – ситуация на поле боя, оборонные потребности Украины и международное сотрудничество.

Зеленский отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК".

В сообщении отмечается, что во время встречи главы государств обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере.

Что предшествовало: Накануне Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "позволить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.