Кабмін спростив процедуру отримання виплат у разі загибелі чи поранення військових (Оновлено)

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Сума виплат не змінюється, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 24 вересня 2024 р. № 1090.

Водночас продовжує діяти постанова Кабміну про від 28 лютого 2022 р. № 168, за якою "розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання ним обов’язків військової служби не може становити менше 15 млн гривень".

У попередній редакції новини було вказано, що відтепер сума становитиме 2 млн 271 тисячу гривень. Але це не стосується періоду воєнного стану. Тобто сума виплат під час війни залишиться на рівні 15 млн гривень. Редакція просить вибачення за помилку.

Новий порядок

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі у разі наявності технічної можливості через Портал Дія або через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Як зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, суть змін полягає в тому, що раніше ветерани та члени сімей загиблих були змушені щонайменше двічі подавати заяви. Спочатку до Мінветеранів - на призначення одноразової грошової допомоги, у разі прийняття позитивного рішення, додатково подати до органу соцзахисту заяву та банківській рахунок для виплати коштів.

"Відтепер кошти одноразової грошової допомоги буде виплачувати Мінветеранів. Для цього при подачі заяви в ній відразу зазначається банківський рахунок", - сказав він.

За його словами, ця постанова загалом змінює логіку адміністрування послуги, а саме - прибирає зайві кроки щодо прийняття рішень та елементи транзиту коштів. До цього кошти просто спрямовувалися до обласних і районних адміністрацій, які і проводили виплату. Відтепер призначення та виплата здійснюється Мінветеранів напряму: матеріали надходять до Міністерства, тут приймається рішення і безпосередньо проводиться зарахування коштів на банківський рахунок отримувача.

"Раніше ми внесли цю послугу до переліку послуг, що надаються ЦНАПами, що покращило процедуру подачі документів, проте не спростило механізм "ходіння" документів і коштів", - додав він.

Суми виплат у мирний час

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України.

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

1) у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

2) у разі встановлення інвалідності, - з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211,2 тисяч гривень);

300 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Зараз виплата родині захисника в разі його загибелі встановлена на рівні закону. У березні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Закон набув чинності 4 квітня.