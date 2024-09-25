Кабмин упростил процедуру получения выплат в случае гибели или ранения военных (Обновлено)

Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Сумма выплат не меняется, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 24 сентября 2024 г. №1090.

В то же время продолжает действовать постановление Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 168, согласно которому "размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен".

В предыдущей редакции новости было указано, что теперь сумма составит 2 млн 271 тысячу гривен. Но это не касается периода военного положения. То есть сумма выплат во время войны останется на уровне 15 млн гривен. Редакция просит прощения за ошибку.

Новый порядок

Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме при наличии технической возможности через Портал Дія или через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Как отметил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, суть изменений заключается в том, что ранее ветераны и члены семей погибших были вынуждены по меньшей мере дважды подавать заявления. Сначала в Минветеранов - на назначение единовременной денежной помощи, в случае принятия положительного решения, дополнительно подать в орган соцзащиты заявление и банковский счет для выплаты средств.

"Теперь средства единовременного денежного пособия будет выплачивать Минветеранов. Для этого при подаче заявления в нем сразу указывается банковский счет", - сказал он.

По его словам, это постановление в целом изменяет логику администрирования услуги, а именно убирает лишние шаги по принятию решений и элементам транзита средств. До этого средства просто направлялись в областные и районные администрации, которые и производили выплату. Теперь назначение и выплата осуществляется Минветеранов напрямую: материалы поступают в министерство, здесь принимается решение и непосредственно производится зачисление средств на банковский счет получателя.

"Раньше мы внесли эту услугу в перечень предоставляемых ЦНАУ услуг, что улучшило процедуру подачи документов, однако не упростило механизм "хождения" документов и средств", - добавил он.

Суммы выплат в мирное время

Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам АТО в Донецкой и Луганской областях и отпору агрессии Российской Федерации против Украины.

Единовременная помощь назначается и выплачивается:

1) в случае гибели (смерти) или признания отсутствующими без вести, - с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда;

2) в случае установления инвалидности - с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Единовременное пособие в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 грн. То есть выплата составит 2 млн 271 тысячу гривен.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц - в случае установления инвалидности I группы (1 млн 211,2 тысяч гривен);

300 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности II группы (984 тысяч гривен);

250 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности III группы (757 тысяч гривен).

Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременного пособия в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

В настоящее время выплата семье защитника в случае его гибели установлена на уровне закона. В марте 2024 года Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Закон вступил в силу 4 апреля.