Китай запропонував 3 принципи щодо врегулювання війни в Україні: подробиці

Пекін вважає, що Україні та РФ слід припинити бойові дії та сісти за стіл перемовин, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН.

"Усі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів" , — наголосив він.

Ван Ї зазначив, що Китай пропонує три принципи щодо врегулювання війни в Україні: жодного розширення поля бою, початок діалогу та стримування впливу війни на світову економіку.

"Чим більше зброї спрямовують до зони бойових дій, тим складніше досягти припинення вогню. Така реальність, з якою ми повинні рахуватися. Усі країни мають відмовитися від менталітету Холодної війни" , — сказав Ван Ї.

Дипломат наголосив, що ядерні об’єкти, таких як АЕС, критична інфраструктура та цивільне населення не можуть бути мішенню.

Також, за його словами, необхідно утриматися від "перетікання кризи" на світову економіку та "не зловживати односторонніми санкціями, які обмежують діяльність бізнесу".

Очільник МЗС також наголосив, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися.

"Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи" , — зазначив він.

Ван Ї також додав, що Китай не є частиною війни та підштовхує сторони до перемовин.

Як повiдомлялось, президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже наступного місяця.