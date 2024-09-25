Китай предложил 3 принципа по урегулированию войны в Украине: подробности

Пекин считает, что Украине и РФ следует прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван на заседании Совета безопасности ООН.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть склонными к продвижению мирных переговоров" , — подчеркнул он.

Ван И отметил, что Китай предлагает три принципа по урегулированию войны в Украине: никакого расширения поля боя, начало диалога и сдерживание влияния войны на мировую экономику.

"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Такова реальность, с которой мы должны считаться. Все страны должны отказаться от менталитета Холодной войны" , — сказал Ван И.

Дипломат подчеркнул, что ядерные объекты, такие как АЭС, критическая инфраструктура и гражданское население не могут быть мишенью.

Также, по его словам, необходимо воздержаться от "перетекания кризиса" на мировую экономику и "не злоупотреблять односторонними санкциями, ограничивающими деятельность бизнеса".

Глава МИД также подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться.

"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законная обеспокоенность в связи с безопасностью всех стран должна восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса" , — отметил он.

Ван И также добавил, что Китай не является частью войны и подталкивает стороны к переговорам.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин могут встретиться уже в следующем месяце.