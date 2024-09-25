Politico: Україна обрала головного посередника для мирних переговорів з Росією

Україна обрала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для мирних перемовин із Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Politico.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський обговорив із Моді варіанти мирної угоди під час нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку.

Джерело видання в українському політикумі стверджує, що Київ вбачає в Індії надійного партнера для укладення мирного договору. Під час літніх переговорів із Києвом Моді наголосив, що компроміси з боку України будуть необхідними, однак вони не повинні включати передачу територій Росії.

Раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, однак тепер дедалі більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах із Кремлем.

Але зараз, пишуть у виданні, українські чиновники мають надію, що саме Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна здатна суттєво повпливати на перебіг подій у світі.

Як повiдомлялось, 27 серпня прем'єрміністр Індії Нарендра Моді обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним підсумки свого візиту до України.