Украина избрала премьер-министра Индии Нарендру Моди своим главным посредником для мирных переговоров с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Politico.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Моди варианты мирного соглашения во время недавней встречи в Нью-Йорке.

Источник издания в украинском политикуме утверждает, что Киев видит в Индии надежного партнера для заключения мирного договора. Во время летних переговоров с Киевом Моди подчеркнул, что компромиссы со стороны Украины будут необходимы, однако они не должны включать передачу территорий России.

Ранее Киев критиковал объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву, однако теперь все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем.

Но сейчас, пишут в издании, украинские чиновники надеются, что именно Индия примет активное участие в разработке мирной формулы, поскольку эта страна способна существенно повлиять на ход событий в мире.

Как писала "ДС", 27 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным итоги своего визита в Украину.