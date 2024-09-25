Російський обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан поранених
Після російського обстрілу Харкова 24 вересня, у лікарні перебувають 12 людей, з них 4 у важкому стані, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Харківська ОВА, ДСНС.
"12 постраждалих залишаються в лікарнях після обстрілу Харкова 24 вересня. 4 з них знаходяться у важкому стані. Інші отримали лікування амбулаторно".
В зруйнованому будинку в Київському районі триває рятувальна операція. За даними рятувальників, попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої.
Нагадаємо:
- 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500. Наразі відомо про трьох загиблих і 36 поранених.